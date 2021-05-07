Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında yarın yapacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında yarın yapacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-beyazlı ekip, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmasıyla idmanı sonlandırdı.
Erzurum temsilcisi, yarın saat 20.30'da Kazım Karabekir Stadı'ndaki maçı kazanarak lige tutunmak adına önemli bir virajı geçmeyi hedefliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu