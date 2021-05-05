Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı ekip, 5'e 2 top kapma ve tektik ağırlıklı çalışmasıyla idmanı sonlandırdı.

Erzurum temsilcisi, 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda ağırlayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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