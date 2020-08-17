Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kaan Kanak ile anlaştı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı.
17.08.2020 21:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:15
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Kaan Kanak ile anlaşma sağlandığını belirtildi.
Geride kalan sezonu Aytemiz Alanyaspor'da geçiren Kaan Kanak'ın kulübüyle olan sözleşmesi sona ermişti.
Kaynak: AA