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Fatih Karagümrük, Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iç saha yenilgisini deplasmanda telafi etmek istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük karşısında aldığı 3-1'lik skorla ikinci yarıda sahasında ilk defa maç kaybederek Süper Lig yolunda yara aldı.

13.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:38
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iç saha yenilgisini deplasmanda telafi etmek istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük karşısında aldığı 3-1'lik skorla ikinci yarıda sahasında ilk defa maç kaybederek Süper Lig yolunda yara aldı.

İstanbulspor maçıyla sezonun ikinci yarısına başlayan Erzurum temsilcisi, ikinci yarıda çıktığı 10 maçta sadece Altınordu deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı.

Diğer 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon sonunda Süper Lig'e yükselen ekiplerden biri olmak istiyor.

Sezonun ikinci yarısında iç sahadaki ilk yenilgi

Ligin 27. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ikinci yarısında ilk defa sahasında yenildi.


Lider Hatayspor'un Altay karşısında puan kaybettiği haftadan kazançlı çıkmayı başaramayan Erzurum ekibi, 27. haftanın kaybedenleri arasında yer aldı..

Ligin 5. haftasında teknik direktör Muzaffer Bilazer'den boşalan koltuğa oturan Erkan Sözeri, geride kalan 23 haftalık periyotta deplasman ve iç sahada gösterdiği performans ile takımın ikinci sırada yer almasını sağladı.

Sözeri, oynadığı 23 maçtan 12 galibiyet, 6 beraberlik alırken 5 yenilgiyle 42 puan toplamasına rağmen öncesinde ve özellikle son haftaki Fatih Karagümrük maçında yaptığı oyuncu değişikleri ile taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

Mehmet Özdilek ile ikinci dönem

Söz konusu maçın ardından Sözeri ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de mücadele edilen 2018-2019 sezonunda takımın başında olan teknik direktör Mehmet Özdilek ile yeniden anlaşma sağladı.

Tecrübeli teknik direktör Özdilek yönetiminde maçlara çıkacak olan Erzurum ekibi, kalan haftalardaki maçlarını kazanarak yeniden Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalan 7 haftanın zor bir süreç olacağını söyledi.

Süper Lig parolasıyla sezona başladıklarını anımsatan Dal, "İkinci sırada 46 puandayız ve her maçımız birbirinden önemli. Şu anda lig tamamlanmış olsa bu takım bir üst lige çıkmış olacak ama geride maçlarımız var." dedi.


Dal, teknik direktör değişikliğine değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Muzaffer hoca ile sezona başladık ama daha sonra Erkan hocamızla anlaştık. Ondan sonra bu noktaya kadar geldik ve hocamızın performansı ortada ama bazen kan değişikliği iki tarafa da fayda sağlıyor. Karagümrük maçı beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. İlk yarı belki de sezonun en iyi maçını oynadık. 1-0 öne geçtik ve her şey iyi giderken bir anda bizi sarsan golleri üst üstte görünce bir anda demoralize olduk. Bu hiç beklemediğimiz bir sonuçtu. Son düzlüğe girerken Erkan hocamızla da yollarımız ayrıldı ancak birlikte çalışmaktan çok keyif aldık."

"Mehmet hoca ve ekibiyle yabancılık çekmeyeceğiz"

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile geçen yıl çalıştıklarını hatırlatan Dal, bu sebeple Özdilek ve ekibiyle yabancılık hissetmeyeceklerini anlattı.

Final niteliğinde 7 maça çıkacaklarını aktaran Dal, şunları kaydetti:

"Bu maçlarda hocamız ve ekibiyle oyuncularımızın da senkronizasyonuyla hedefe ulaşacağız. Bu hafta Akhisar deplasmanıyla inşallah galibiyete ve galibiyet serilerine başlayacağız. Hocamızın da ilk maçı sezon sonunda bu camianın hak ettiği Süper Lig'e çıkması için bu güne kadar olduğu gibi yine elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şehir olarak kenetleneceğiz ve alışkın olduğumuz şampiyonluk havasına bu şehri sokacağız. Dünyanın her yerinden takip edildiğimizi biliyoruz, bu yüzden onları mutlu etmek istiyoruz. Futbolda bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor ama bizim taraftarımız vefalıdır her zaman destek verir. Bu noktaya gelmemizde onların katkısı çok büyüktür."

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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