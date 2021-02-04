Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
04.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:58
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma organizasyonunun ardından taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu