Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe maçına hazır
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe maçına hazır

07.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:38
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe maçına hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacağı maçı hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacağı maçı hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışma ile bitirdi.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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