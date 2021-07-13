Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gökhan Alsan'ı kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Alsan'ı transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Alsan'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gökhan Alsan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Gökhan Alsan" ifadesi kullanıldı.
Gökhan Alsan, daha önce Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Samsunspor'da forma giymişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu