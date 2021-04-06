Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçına hazır
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçına hazır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanı mavi-beyazlı ekip, çift kale maç ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sonlandırdı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yarın Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da Gençlerbirliği ile oynayacağı maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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