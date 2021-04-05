Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 33. haftasında 7 Nisan Çarşamba günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 33. haftasında 7 Nisan Çarşamba günü Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, dün oynanan İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ardından ara vermeden idmana çıktı.

Teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çalışan oyuncular, ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Mavi-beyazlı ekip, çift kale maç ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla idmanı sonlandırdı.

İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmanda sakatlanan Arvydas Novikovas ise çalışmada yer almadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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