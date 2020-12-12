Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

12.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:34
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı futbolcular teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular çift kale maç, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik çalışmaları yaptı.

Antrenmanı kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler de izledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın 13.30'da başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni Kazım Karabekir Stadı'nda ağırlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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