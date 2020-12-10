Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

10.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:42
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas pres ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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