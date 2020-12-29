Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
29.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:02
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, çift kale maç ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu