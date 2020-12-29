Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

29.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:02
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, çift kale maç ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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