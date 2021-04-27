Büyükşehir Belediye Erzurumspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Gaziantep'i 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, perşembe günü oynayacağı Medipol Başakşehir müsabakasını da kazanarak, düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Gaziantep'i 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, perşembe günü oynayacağı Medipol Başakşehir müsabakasını da kazanarak, düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Tarihinde ikinci kez çıktığı Süper Lig'de istenen başarı grafiğini bir türlü sergileyemeyen mavi-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonunda 9 maç sonunda ilk galibiyetini deplasmanda Yukatel Denizlispor maçında 3-2'lik skorla aldı.

Kendisi gibi düşme hattındaki Yukatel Denizlispor'u yendikten sonra Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk eden Erzurum temsilcisi, bu maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde kalma adına alınan 6 puanla moral depolayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep deplasmanında da kazanarak 3'te 3 yaptı ve 9 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig tablosunda 37 puanla 18. sırada yerini alan mavi-beyazlı ekip, aynı puanla 17. sıradaki Medipol Başakşehir'i ligin 38. haftasında sahasında konuk edecek.

Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan Erzurum temsilcisi, bu kez galip gelip ligde kalma adına önemli bir sonuç almak istiyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir'i 29 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda ağırlayacak.

Yılmaz Vural ile bu sezon ilki başardı

Ligin bitimine 10 hafta kala Yılmaz Vural ile anlaşan mavi-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamla çıktığı ilk 3 karşılaşmadan 2 yenilgi 1 beraberlikle 1 puan alabildi.

Daha sonra sırasıyla çıktığı Yukatel Denizlispor, Helenex Yine Malatyaspor ve Gaziantep maçlarını kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, aldığı bu sonuçlarla Süper Lig tarihinde üst üste ilk kez galip gelme başarısı gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş
Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş
Hamile kadın aynı anda korona virüse ve domuz gribine yakalandı
Hamile kadın aynı anda korona virüse ve domuz gribine yakalandı
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Bilgievinin yıkım kararı tarihi bir ayıptır
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Bilgievinin yıkım kararı tarihi bir ayıptır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özcan Deniz Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:35:01. #1.16#

title