Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

25.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:58
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla süren idman taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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