Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
23.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:05
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla süren idman taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf