Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
26.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:02
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, tesislerde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla süren idman taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç