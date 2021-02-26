Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

26.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:02
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, tesislerde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla süren idman taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın Ozan Çolakoğlu
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Doğum Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 14:06:40. #1.14#
title