Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 39. haftasında bugün deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 39. haftasında bugün deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesinde teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Oyuncular idmanı çift kale maç ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sonlandırdı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ekibi, antrenmanın ardından İstanbul'a hareket etti.

Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı bugün saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç