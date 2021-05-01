Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir maçından sonra bir gün izin yapan ekip, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, çift kale maç ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla idmanı sonlandırdı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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