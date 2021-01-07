Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
07.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:48
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu ve kondisyon çalışmalarıyla sona erdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu