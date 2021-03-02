Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

02.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:16
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe maçında sakatlanarak 8 hafta sahalardan uzak kalan Gabriel Obertan'ın yarınki maçta oynaması bekleniyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Zeki Müren Cansu Dere Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Caner Erkin Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 20:18:52. #1.15#
title