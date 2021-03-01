Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

01.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:19
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe maçında sakatlanarak 8 hafta sahalardan uzak kalan Gabriel Obertan, antrenmanda takımla çalıştı.

Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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