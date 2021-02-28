Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

28.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:44
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla süren idman, taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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