Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Estrela'yı kadrosuna kattı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Estrela'yı kadrosuna kattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Estrela'yı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 25 yaşındaki Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras'i (Estrela) transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 25 yaşındaki Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras'i (Estrela) transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geçen sezon Mısır Ligi'nde National Bank of Egypt'te forma giyen Angolalı futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza 'hoş geldin' Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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