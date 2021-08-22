Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eren Tozlu'yu kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki santrafor oyuncusu Eren Tozlu'yu?????? transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki santrafor oyuncusu Eren Tozlu'yu?????? transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eren Tozlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Paylaşımda, "Erzurumspor'a hoş geldin Eren Tozlu" ifadesi kullanıldı.
Tuzlu, daha önce Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da forma giyimişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu