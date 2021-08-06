Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Alanyaspor Kulübü oyuncusu Emircan Altıntaş ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, daha önce Ümraniyespor ve Adana Demirspor'da da forma giyen Emircan Altıntaş için "Erzurumspor'umuza hoş geldin Emircan Altıntaş." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ümit Dündar Mustafa Varank Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Tuğba Özay Kerem Kamışlı
Spor Burak Elmas Caner Erkin Merve Çoban Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 19:34:40. #1.16#

title