Büyükşehir Belediye Erzurumspor, El Kabir'i transfer etti
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, El Kabir'i transfer etti

20.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:10
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, El Kabir'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mostapha El Kabir'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mostapha El Kabir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Faslı futbolcu Mostapha El Kabir'in transfer edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Mostapha El Kabir Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Gençlerbirliği, Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formaları giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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