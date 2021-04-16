Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor maçına hazır
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-beyazlı ekip, pas çalışması ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla idmanı sonlandırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç