Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Mavi-beyazlı ekip, çift kale maç ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla idmanı sonlandırdı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu