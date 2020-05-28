Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da bazı futbolcular ve personelden 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
28.05.2020 20:31 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:31
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da bazı futbolcular ve personelden 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklayan BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, test sonucu pozitif çıkan 6 kişiye acil şifalar diliyoruz."
Kaynak: AA