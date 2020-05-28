Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da bazı futbolcular ve personelden 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da bazı futbolcular ve personelden 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklayan BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, test sonucu pozitif çıkan 6 kişiye acil şifalar diliyoruz." Kaynak: AA