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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da bazı futbolcular ve personelden 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Yeni Malatyaspor'a
28.05.2020 20:31 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:31

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da bazı futbolcular ve personelden 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklayan BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, test sonucu pozitif çıkan 6 kişiye acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA

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