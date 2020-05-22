Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
22.05.2020 20:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:59
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bir futbolcu ve bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıkan Malatyaspor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcu ve kulüp personeline acil şifalar diliyoruz."
Kaynak: AA