Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan spor spikeri Emre Gönlüşen için başsağlığı mesajı Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzun süredir kanser tedavisi gören spiker Emre Gönlüşen'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA