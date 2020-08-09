Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan spor spikeri Emre Gönlüşen için başsağlığı mesajı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için başsağlığı mesajı yayımladı.
09.08.2020 20:23 | Son Güncelleme: 09.08.2020 21:14
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzun süredir kanser tedavisi gören spiker Emre Gönlüşen'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA