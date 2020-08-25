Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Göztepe'ye "geçmiş olsun" mesajı Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Göztepe Spor Kulübü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA