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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Galatasaray ve Trabzonspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs tespit edilen Galatasaray ile bir oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Galatasaray ve Trabzonspor'a
14.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:22

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, 2 futbolcusunda yeni tip koronavirüs tespit edilen Galatasaray ile bir oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Galatasaray için yayımlanan mesajda, "İki oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine verildi.

Erzurum temsilcisi Trabzonspor için ise "Bir oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA

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