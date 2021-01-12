Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

12.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:40
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 14 Ocak Perşembe günü karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 14 Ocak Perşembe günü karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mavi-beyazlı ekip, ligde dün oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmasından 3-0 mağlup ayrılmasının ardından hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Teknik direktör Mesut Bakkal, yönetiminde idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketleri, çift kale maç ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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