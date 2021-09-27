Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yönetim ve teknik heyet arasındaki buzlar eriyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Ahmet Dal, takımın primlerinin 29 Eylül Çarşamba gününe kadar ödenmemesi durumunda görevini bırakacağı yönünde yerel bir internet sitesine açıklamada bulunan teknik direktör Erkan Sözeri ile birlikte medya mensuplarının karşısına çıktı.

Ahmet Dal ve Erkan Sözeri, kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çeşitli mecralardan yapılan eleştirilerin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Dal, "Bu her şeyden önce Erzurum'u ilgilendiren bir durum. Bütün yorumlar bizim için kıymetli ama bazı algılar gerçeklerin önüne geçebiliyor. Anlık kararlar geçtiğimiz dönemde takımımıza çok fazla zarar verdi. Hiç kimse teknik direktörünün bu açıklamaları yapmasın istemez." dedi.

Dal, Sözeri'nin iyi niyetli şekilde görev yaptığını dile getirerek, "Hocamızla bir toplantı gerçekleştirdik. Yapmaya çalıştığı şey bu takıma değer katmak ve ekibimizi başarıya ulaştırmak. Kendisi daha önce de birlikte çalıştığımız, hatta başka takımları çalıştırdığı zaman da sürekli konuştuğumuz ender insanlardan biri. Ekonomik anlamda 25-30 milyona yakın bir para harcandı. Bu ligde 20 milyona takımı kuruyorlar. Biz ise 25 milyon liralık bir bütçe çıkardık. Bunların hepsinin detayı var. Sadece 1,5-2 milyon lira elektrik faturası var. Vergisi, sigortası gibi birçok şey var." ifadelerini kullandı.

Sezon başında iyi bir takım kurdukların anlatan Dal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yönetim olarak hocamızın yayına bağlandığını sonradan öğrendik. Gönül isterdi ki bunları istişare edelim, kendi aramızda konuşalım. Keşke çok daha fazlasını yönetimimize söyleseydi. Bugün karakterli 21 oyuncu transfer edilmiş, iyi giden bir takım var. Bu ekibe sahip çıkmazsak, ne konuşacak bir takım ne de eleştirecek bir yönetim buluruz. Daha önceki Erzurumspor'da bunu yaşadık. Tekrar olmasın diye bu takıma sahip çıkalım. Bu sene mücadeleci bir takım kurduk. Kendi aralarındaki arkadaşlık da güzel. Bu takımı kurabilmek sadece parayla olabilecek bir iş değil. Zahmetli, zor bir süreçten geçerek takımı bu hale getirdik."

Sözeri: "Açıklamalarım amacından çok farklı yerlere gitti"

Teknik direktör Erkan Sözeri, Adanaspor maçı sonrası bir basın kuruluşuna yaptığı değerlendirmeyle ilgili olarak, "Açıklamalarım amacından çok farklı yerlere gitti. Biz kendimizi ifade etmek, dertleşmek gibi bir ruh haline bürünmüştük. Bazı eleştiriler oldu ama bu spontane gelişti. Hassas bir döneme geldi. Sezon başından beri ara ara yaşadığımız finansal sorunları belirttim." diye konuştu.

Adanaspor maçının ilk yarısında sergilenen futbolun canını sıktığını ve devre arasında da bu durumu oyuncularına aktardığını kaydeden Sözeri, "Benim mutsuzluğum sadece primlere değil. Ben kendi param için burada savaşmıyorum, savaşmadım da. Erzurumspor'da kimsenin parasının kalmayacağını da biliyorum. Bazı şeylerin zamanı var. Çok hassas bir noktada içimi döktüm. İlk yarıyı gördükten sonra, 'Bu takımı ben motive edemeyeceğim.' şeklinde bir ruh haline büründüm. Yalan yanlış bir şey yok. Orada konuşulup konuşulmayacağı tartışılır. Ben de 'Keşke orada konuşmasaydım.' diyorum. Çünkü benim yönetimle farklı ilişkilerim var." değerlendirmesinde bulundu.

Takım içindeki sorunların çözülemeyecek şeyler olmadığını anlatan Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Keşke açıklama yapmasaydım ve yönetimle konuşsaydık. Bu açıklamamın ruh halini bir tarafa bırakırsak, amaçlarımdan bir tanesi de şehrin dinamiklerinin harekete geçmesiydi. Ben siyaset bilmem, aklımda yoktur. Bu açıklamaları yaparken kötü bir amacım yoktu. Anlık bir gelişme. Bu da bana tecrübe oldu. 'Ben bunu yaptım da toparlıyorum.' diye bir şey yok. Gerçekler yine aynı ortada duruyor. Erzurumspor bir marka ve bazı şeyleri insanlar bilsin. Sorunları ben yaşıyorum. Oyuncular bize lazım. Ben Adanaspor maçının ilk yarısını gördükten sonra gerçekten çok endişelendim. Çünkü bu takımın şampiyon olacağına yüzde yüz inananlardanım. Yoksa burada olmam. Ben Büyükşehir Belediye Erzurumspor aleyhine bir şey yapmam."