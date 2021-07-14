Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü.
Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan sabah antrenmanında kuvvet idmanı yapan oyuncular, akşam antrenmanında ise sahada dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf