Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü.

Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan sabah antrenmanında kuvvet idmanı yapan oyuncular, akşam antrenmanında ise sahada dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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