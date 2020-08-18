Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde hazırlıklarına devam eden mavi-beyazlı ekip, sabah antrenmanında kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde günün ikinci idmanına çıkan mavi-beyazlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA