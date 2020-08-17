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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
17.08.2020 19:39 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:42

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde hazırlıklarına devam eden mavi-beyazlı ekip, sabah antrenmanında kuvvet ve kondisyon çalışması yaptı.

Günün ikinci idmanı sahada gerçekleştirildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde başlayan antrenman, taktik çalışmalarla tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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