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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
15.08.2020 21:41 | Son Güncelleme: 15.08.2020 22:56

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde hazırlıklarına devam eden mavi-beyazlı ekip, antrenmana koşu ve ısınma ile başladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından, minyatür ve çift kale maç ile tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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