Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde hazırlıklarına devam eden mavi-beyazlı ekip, antrenmana koşu ve ısınma ile başladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından, minyatür ve çift kale maç ile tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA