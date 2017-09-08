Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çekya'nın Slavia Prag takımından 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Jasmin Scuk'u kadrosuna kattı.



Bosna Hersekli futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, asbaşkan Ünsal Kıraç, sportif direktör Zafer Demir ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu imza töreninde, bir yıllık kiralık sözleşmeye imza attı.



Açıklamasına, "Merhaba Erzurum, merhaba Türkiye" diyerek başlayan Scuk, "Özellikle vizyonu ve güçlü taraftarı olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ailesine katıldığım için çok mutluyum. Takımımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.