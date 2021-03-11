Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
11.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:56
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu