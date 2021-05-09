Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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