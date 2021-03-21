Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı

21.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:25
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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