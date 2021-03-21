Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı
21.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:25
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf