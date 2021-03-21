Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf