Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kulüp başkanı Ömer Düzgün oldu
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kulüp başkanı Ömer Düzgün oldu

15.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:30
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kulüp başkanı Ömer Düzgün oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni kulüp başkanının Ömer Düzgün olduğu duyuruldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni kulüp başkanının Ömer Düzgün olduğu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hüseyin Üneş'in dün düzenlenen basın toplantısında kulüp başkanlığı görevini bıraktığı anımsatıldı.

Açıklamada, başkan vekili olarak görev yapan Ömer Düzgün'ün kulüp başkanlığına getirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:30:29. #1.15#
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