Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Kovid-19 test sonuçları negatif TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda Kazım Karabekir Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli Kovid-19 testinden geçti.

Tüm futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Kaynak: AA