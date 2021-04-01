Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde antrenmana çıktı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda mavi-beyazlı ekip, taktik ağırlıklı pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla günü tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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