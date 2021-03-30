Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, dün göreve getirilen teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Antalya kampından sonra hazırlıklarını kentteki tesislerinde sürdüren mavi-beyazlılar, çalışmaya ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, taktik ağırlıklı pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla günü tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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