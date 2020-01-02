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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Gilles Sunu ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, kanat oyuncusu Gilles Sunu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

02.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:40
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Gilles Sunu ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, kanat oyuncusu Gilles Sunu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gilles Sunu ile sözleşmemizi karşılıklı feshederek, yollarımızı ayırdık." ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sunu'yu, Süper Lig'e yükseldiği 2018-2019 sezonu öncesi Fransa'nın Angers ekibinden transfer etmişti.

Kaynak: AA
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