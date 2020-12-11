Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

11.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:32
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı futbolcular teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular çift kale maç, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik çalışmaları yaptı.

Futbolcular, akşam yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

Antrenman sonunda mavi-beyazlı ekibin taraftar grubu, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 13 Aralık Pazar günü 13.30'da başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni Kazım Karabekir Stadı'nda ağırlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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