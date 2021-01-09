Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

09.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:12
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, çift kale maç ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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